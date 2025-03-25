Silivri’de İlk Görüşme! Özgür Özel, İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından, gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması ile devam eden süreçte, siyasi ve ünlülerin tepkileri sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane’den yaptığı çağrılarla tepkisini dile getirmeye devam etti.

SARAÇHANE'DEN DESTEK VERMİŞTİ

Siyasetin bir numaralı gündemi haline gelen kararın ardından Özgür Özel dünkü konuşmasında “Ekrem Başkanı almadan, cumhurbaşkanı adayımızı almadan, onu geri almadan durmayacağız. Onu cumhurbaşkanı yapmadan, onu Türkiye'nin özgürlüklerinin, demokrasisinin, kardeşliğinin teminatı yapmadan durmayacağız” diyerek seslendi.

SİLİVRİ'DE ZİYARET EDECEK

Özel’in bugün saat 09.40 gibi Silivri Cezaevi’ne gönderilen Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için cezaevinin kapısına geldi. Kritik ziyaret sonrasında İstanbul’da saat 13.30 gibi de CHP TBMM Grup Toplantısı’nın yapılacağı bildirildi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ‘terör’ ve ‘kent uzlaşısı’ soruşturmaları kapsamında kararlar açıklanmış, Ekrem İmamoğlu hakkında ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında tutuklama kararı verilmişti.

Tutuklama kararı verilen diğer isimle arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İnşaat San. A. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer almıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık görevden uzaklaştırılmış, Şişli Belediyesi’ne de kayyım atanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi