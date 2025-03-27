Yıllar Önce Bir Trajediyle Gündeme Gelmişti... Hüseyin Başaran'dan 7 Bankada 300 Milyon Dolarlık Vurgun

Bekarlığa veda partisi için gittikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönen jette, 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada aralarında arkadaşlarının da olduğu 11 kişiyle birlikte hayatını kaybeden ve uzun süre Türkiye gündeminden düşmeyen Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, bir dolandırıcılık iddiasıyla yeniden gündeme geldi.

Bahreyn’deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding’in sahibi iş insanı Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ile Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını öne sürdü. İddialar üzerine başlatılan soruşturmada şahıslara "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltildi.

Mina Başaran

SAHTE EVRAKLARLA 'FİNANSMAN'

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırladığı iddianamede Başaran ve 7 şüphelinin ortak oldukları şirketlerle Türkiye’deki firmalara sahte evraklar hazırlayıp finansman sağlıyormuş gibi davrandıkları yazıldı.

2017'de Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank'ın (BMB) çoğunluk hisselerini alan Başaran, yine sahibi olduğu İsviçre ve Almanya’daki iki şirketle dış ticaret işlemlerini de finanse etmeye başladı ama kredilerin geri ödemesi gerçekleşmeyince bankalardan aktarılan fonların gerçek müşterilere değil sahte evraklarla Başaran Grubu'nun Türkiye'deki diğer şirketlerine gittiği öğrenildi.

BAHREYN MERKEZ BANKASI DEVREYE GİRDİ

Olayın açığa çıkmasıyla Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koyup Başaran Grubu'ndan tüm yetkililer de bankadan uzaklaştırıldı. Bahreynli bankalar da 15 Mayıs 2020'de suç duyurusunda bulunup Başaran’ın birlikte hareket ettiği bir şirkete 314 milyon dolar gönderdiğini belirledi. Başaran Grubu yetkililerinin sahte evraklarla Türkiye’de özel bir banka ile de dış finansman anlaşması yapmış gibi davranıp Bahreynli bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktardığı anlaşıldı. Bahreynli bankaların paralarını Panama’da kurulu şirketler üzerinden Türkiye’deki Başaran Grubu şirketlerine aktardığı belirtildi.

HÜSEYİN BAŞARAN'DAN İDDİALARA RET

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve MASAK raporları çerçevesinde şüphelilerin ve adı geçen şirketlerin mal varlıklarına el konuldu, Hüseyin Başaran'ın ise "dolandırıcılık", "belgede sahtecilik" ve "örgüt liderliği" suçlamalarını reddettiği bildirildi.

Dolandırıcılık faaliyetinin 2006-2021 yılları arasında 15 yıl boyunca sürdüğü tespit edilirken, savcılık, her bir mağdur için şüpheliler hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Diğer yandan adı geçen şirketler için de idari para cezası verilmesi istendi.

Kaynak: Habertürk