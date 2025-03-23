Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Dilek İmamoğlu'ndan İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

İmamoğlu ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İmamoğlu "yolsuzluk soruşturması" kapsamında "delil karartma" ve "kaçma" şüphesiyle tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, eşinin tutuklanmasının ardından ilk kez açıklamada bulundu.

Dilek İmamoğlu, “Sadece şunu bilmenizi istiyorum; alnımız ak, başımız dik. Haksız, hukuksuz yere alınan kararların hiçbir hukuki tarafı yoktur. Bütün alınan kararlar siyasidir. Biz, yolumuza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA