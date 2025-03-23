14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından hakkında 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, fiziki takip ile tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA