Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Gözaltı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 21 adet sentetik ecza, 4,35 gram esrar, 0,64 gram sentetik cannabinoid ve 0,34 gram metamfetamin ele geçirildi.

A.T., C.A. ve A.Ö. hakkında TCK 191. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem yapılırken, K.E., E.K., A.S. ve A.B. ise TCK 188. maddesi gereğince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA