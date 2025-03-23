Hava -15’i Gördü, Araç Camları Buz Tuttu
Kars'ta kar yağışları dinmekle birlikte soğuk hava kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıkların -10 dereceye düştüğü şehirde araç camları da buz tuttu.
Nisan ayına sayılı günler kala Kars’ta soğuk hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece -15’leri gündüz ise -10’ları gördüğü kentte erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar araç camlarını buz tutmuş halde buldu.
Araçlarının camlarındaki buzu temizleyen vatandaşlar, Mart ayında kış mevsimini yaşadıklarını ifade etti.
Kaynak: İHA