Hava -15’i Gördü, Araç Camları Buz Tuttu

Nisan ayına sayılı günler kala Kars’ta soğuk hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece -15’leri gündüz ise -10’ları gördüğü kentte erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar araç camlarını buz tutmuş halde buldu.

Araçlarının camlarındaki buzu temizleyen vatandaşlar, Mart ayında kış mevsimini yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA