Hava -15’i Gördü, Araç Camları Buz Tuttu

Kars'ta kar yağışları dinmekle birlikte soğuk hava kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıkların -10 dereceye düştüğü şehirde araç camları da buz tuttu.

Hava -15’i Gördü, Araç Camları Buz Tuttu

Nisan ayına sayılı günler kala Kars’ta soğuk hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece -15’leri gündüz ise -10’ları gördüğü kentte erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar araç camlarını buz tutmuş halde buldu.

Araçlarının camlarındaki buzu temizleyen vatandaşlar, Mart ayında kış mevsimini yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kars Kar Yağışı
Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, 16 Şüpheli Yakalandı Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, 16 Şüpheli Yakalandı
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Gözaltı Uyuşturucu Operasyonunda 4 Gözaltı
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı! EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı!
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar