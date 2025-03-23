Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, 16 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şüpheli 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, 16 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önüne geçmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüpheli 16 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin, üstlerinde, araçlarında, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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