Elektrik Telleri İşçilerin Kaldığı Çadırları Küle Çevirdi

Olay, Donğankent-Pekmezli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kopan elektrik teli çadırların üzerine düştü ve yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılmasıyla tarım işçilerinin yaşadığı 15 çadır yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden işçiler hızla dışarı çıkarak canlarını kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA