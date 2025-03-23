Tarihi Çarşıdaki Binada Korkutan Yangın

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kestelli Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın ikinci ve üçüncü katlarında maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA