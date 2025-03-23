Tarihi Çarşıdaki Binada Korkutan Yangın

İzmir'in Konak ilçesinde, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki üç katlı bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Son Güncelleme:
Tarihi Çarşıdaki Binada Korkutan Yangın

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kestelli Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın ikinci ve üçüncü katlarında maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Yangın İtfaiye
Son Güncelleme:
Oltasını Kurtarmak İsterken Boğularak Öldü Oltasını Kurtarmak İsterken Boğularak Öldü
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
Antalya’da Meydana Gelen Kazada 2’si Turist 3 kişi Yaralandı Antalya’da Meydana Gelen Kazada 2’si Turist 3 kişi Yaralandı
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı! EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı!
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar