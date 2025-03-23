Antalya’da Meydana Gelen Kazada 2’si Turist 3 kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu minibüsünün otomobile arkadan çarpması neticesinde yaşanan trafik kazasında minibüste bulunan 2'si Alman turist olmak üzere 3 yolcu yaralandı. Kazanın ardından Manavgat köprüsünde trafik 1 şerit kapatılarak verildi.

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Antalya’da Meydana Gelen Kazada 2’si Turist 3 kişi Yaralandı

Kaza, Manavgat köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya Caddesi’nden İbrahim Sözen Caddesi istikametine ilerleyen Mustafa E. kontrolündeki 15 DZ 224 plakalı Fiat marka otomobile aynı yönde ilerlemekte olan Nuri Ö.'nün kullandığı 07 J 2193 plakalı Karsan marka yolcu minibüsü arkadan çarptı.

Manavgat Köprüsü üzerinde yaşanan gelen kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Leyla İ. ile Alman uyruklu Lampe U. ve Katz I. yaralandı. Kaza nedeniyle Manavgat köprüsünün tek şeridinin araç trafiğine kapanması sonucunda köprünün her iki tarafında uzun araç kuyruğu oluşurken ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen ambulanslar bölgeye ulaşmakta güçlük çekti.

Minibüsten indirilerek yol kenarında alınan yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin kaza bölgesindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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