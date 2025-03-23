Oltasını Kurtarmak İsterken Boğularak Öldü

İzmir’in Çeşme ilçesinde balık tutarken oltası denize takılan 59 yaşındaki Coşkun Z., oltayı kurtarmak için suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti.

Oltasını Kurtarmak İsterken Boğularak Öldü

Olay, Şehit Mehmet Mahallesi Pırlanta Plajı’nda meydana geldi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren Coşkun Z.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Coşkun Z.’ye ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın, oltasını kurtarmak için denize girdiği ortaya çıktı.

Yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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