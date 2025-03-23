Kaçak Definecilere Jandarma Sürprizi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinasyonunda Araban ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı belirlenen Z.D. ve K.D. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konulan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem de başlatıldı.

Kaynak: İHA