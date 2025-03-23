Ankara'da Feci Kaza! Motosiklet Sürücüsü Öldü

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Berat Akbulut yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Feci Kaza! Motosiklet Sürücüsü Öldü

Ankara’nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Berat Akbulut hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 06 FZ 1911 plakalı motosikleti kullanan Akbulut, 06 CRB 37 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Akbulut kurtarılamadı.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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