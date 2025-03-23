Seyir Halindeki Araca Ateş Açan Zanlılar Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, olay perşembe akşamı saat 21.45'te Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu karayolları denetim istasyonu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları sökülmüş 2 araç, İ.A. isimli şahsın kullandığı tırın önünü keserek sopalarla saldırdı. Tır sürücüsünün aracını hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışması üzerine, zanlılar silahla ateş açarak sürücüyü hedef aldı. Sürücü, tırla birlikte güvenlik güçlerine sığınırken, zanlılar geldikleri araçlarla kaçtı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından araçların geçtiği güzergah üzerinde bulunan çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, araçlardaki belirli işaretlerden yola çıkarak plakalarını tespit etti.

ZANLILAR OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler, tespit edilen araçları bularak zanlıların kimliklerini öğrendi. Mağdurun da teşhis etmesiyle birlikte, şüphelilerin kaldığı adreslere operasyon düzenlendi. Şanlıurfa merkez, Birecik ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonlarda M.E.Ş., A.Ş., V.U., Ş.U. ve M.Ş. isimli 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulup tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma genişletilerek devam etmektedir.

Kaynak: İHA