Direksiyon Kilitlendi, Faciadan Dönüldü

Antalya’nın Kepez ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü direksiyonunun kilitlenmesi sonucu refüje çıkarak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Kazada, otobüs şoförü Aydın Doğan (40) yaralandı.

Direksiyon Kilitlendi, Faciadan Dönüldü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Alanya’dan aldığı yolcularla İstanbul’a gitmekte olan Aydın Doğan yönetimindeki 07 BSU 717 plakalı otobüs, direksiyonun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre boyunca refüjde sürüklenen otobüs, demir bariyerleri ve ağaçları kökünden söktükten sonra EDS direğine çarparak durabildi.

Otobüs şoförü Doğan, çarpmanın etkisiyle sürücü koltuğunda sıkışırken, otobüsteki üç yolcu ile yedek şoför Tekin Yılmaz kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, Doğan’ı sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anında otobüste bulunan yolculardan Yusuf Çevik, “Ben şok oldum. Otobüs bir anda sola doğru kaymaya başladı. Demirleri ve ağaçları söke söke durduk” dedi. Otobüsün yedek şoförü Tekin Yılmaz ise “Seyir halindeyken otobüs sola gitmeye başladı. Direksiyonu tuttum ama kilitlenmiş gibiydi, müdahale edemedim. Refüje çıkınca kaza meydana geldi” şeklinde konuştu.

Trafik polisleri, kaza nedeniyle yolun tek şeridini kapatırken, otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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