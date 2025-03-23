Ramazan Bayramı İçin Ek Tren Seferleri Düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince yolcu talebini karşılamak amacıyla ek tren seferleri düzenleneceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, bu sayede toplamda 12 bin 786 kişilik kapasite artışı sağlanacağını belirtti.

Ramazan Bayramı İçin Ek Tren Seferleri Düzenlenecek

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul-Ankara hattında ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin yapılacağını ifade etti. Bu çerçevede, 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında toplam 6 ek sefer düzenlenecek. Ankara'dan saat 09.40’ta, İstanbul-Söğütlüçeşme'den ise 18.00’de hareket edecek trenlerle, bayram dönemi boyunca 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlanacak.

ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERDE DE KAPASİTE ARTIŞI

Uraloğlu, ayrıca ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidileceğini açıkladı. 27 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında, söz konusu trenlere vagon eklenerek toplamda 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağlanacak. İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne toplam 172 vagon eklenerek kapasite artırılacak.

TOPLAMDA 12 BİN 786 KİŞİLİK KAPASİTE ARTIŞI

Bakan Uraloğlu, tüm bu önlemlerle birlikte, ek YHT seferleri ve vagon eklemeleri sayesinde toplam 12 bin 786 kişilik kapasite artışı sağlanacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

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