Türkiye’de Felaketin Eli Kulağında! Sadece 1 Gün Kaldı

Güneş çevresinde Şubat ayında meydana gelen patlamanın etkileri sürerken bir güneş patlaması daha gerçekleşti. Patlama sonrasında yapılan uyarıda “24-48 saat içinde ülkemizden bile kuzey ışıkları görülebilir. Radyo, telsiz, internet kesintileri yaşanabilir” denildi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Türkiye’de Felaketin Eli Kulağında! Sadece 1 Gün Kaldı

Hava Forum, Şubat ayında gerçekleşen güneş patlamasının ardından bir güneş patlaması daha meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye’de Felaketin Eli Kulağında! Sadece 1 Gün Kaldı - Resim : 1

24 Şubat Pazar günü saat 14:27 civarında Güneş’in Kuzeybatı kenarına yakın AR 4001 Güneş lekesinde güçlü bir X2.0 Güneş patlaması meydana gelmişti. Patlama sonrasında büyük bir ultraviyole (UV) radyasyon artışı meydana gelmiş, Pasifik Okyanusu üzerinde bazı bölgelerde kısa dalga radyo sinyalleri kesilmişti.

Bu patlamanın etkileri hala sürerken Hava Forum, Güneş çevresinde bir patlama daha meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye’de Felaketin Eli Kulağında! Sadece 1 Gün Kaldı - Resim : 2

24 SAAT İÇİNDE GÖRÜLEBİLİR

Hava Forum’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir harita ile birlikte şu ifadelere yer verildi: Güneş'te çok güçlü bir jeomanyetik patlama meydana geldi. 24-48 saat içinde ülkemizden bile kuzey ışıkları görülebilir. Radyo, telsiz, internet kesintileri yaşanabilir.

RADYO KESİLMESİ OLARAK KAYDEDİLDİ

Öte yandan yapılan açıklamada jeomanyetik bir fırtınanın Dünya'ya çarpmasının da beklendiği uyarısı yapıldı.

Şubat ayındaki patlamaya ilişkin NOAA’nın Uzay Hava Tahmin Merkezi patlamanın R3 – Güçlü” olarak sınıflandırılan bir radyo kesilmesi olayı olarak kayda geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Kafa Attı, Dişlerini Kırdı, Serbest Kaldı! Üniversite Öğrencisinden Yardım Çığlığı: Kendi Evimde Nefes Alamıyorum Kafa Attı, Dişlerini Kırdı, Serbest Kaldı! Üniversite Öğrencisinden Yardım Çığlığı
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Şişli Belediyesi Eski Meclis Üyesi Umut Şenol Tutuklandı Şişli Belediyesi Eski Meclis Üyesi Umut Şenol Tutuklandı
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı! EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı!
Alman Devlerine Çin Tokadı: Siemens, DHL, Audi, Bosch… İşten Çıkarmalar Başladı! 92 Bin Kişi İşsiz Kalacak Siemens, DHL, Audi, Bosch… Dev Şirketler İşten Çıkarmalara Başladı! 92 Bin Kişi İşsiz Kalacak
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti