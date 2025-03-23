Türkiye’de Felaketin Eli Kulağında! Sadece 1 Gün Kaldı

Hava Forum, Şubat ayında gerçekleşen güneş patlamasının ardından bir güneş patlaması daha meydana geldiğini duyurdu.

24 Şubat Pazar günü saat 14:27 civarında Güneş’in Kuzeybatı kenarına yakın AR 4001 Güneş lekesinde güçlü bir X2.0 Güneş patlaması meydana gelmişti. Patlama sonrasında büyük bir ultraviyole (UV) radyasyon artışı meydana gelmiş, Pasifik Okyanusu üzerinde bazı bölgelerde kısa dalga radyo sinyalleri kesilmişti.

Bu patlamanın etkileri hala sürerken Hava Forum, Güneş çevresinde bir patlama daha meydana geldiğini duyurdu.

24 SAAT İÇİNDE GÖRÜLEBİLİR

Hava Forum’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir harita ile birlikte şu ifadelere yer verildi: Güneş'te çok güçlü bir jeomanyetik patlama meydana geldi. 24-48 saat içinde ülkemizden bile kuzey ışıkları görülebilir. Radyo, telsiz, internet kesintileri yaşanabilir.

RADYO KESİLMESİ OLARAK KAYDEDİLDİ

Öte yandan yapılan açıklamada jeomanyetik bir fırtınanın Dünya'ya çarpmasının da beklendiği uyarısı yapıldı.

Şubat ayındaki patlamaya ilişkin NOAA’nın Uzay Hava Tahmin Merkezi patlamanın R3 – Güçlü” olarak sınıflandırılan bir radyo kesilmesi olayı olarak kayda geçtiğini duyurmuştu.

Son Dakika | Güneş'te çok güçlü bir jeomanyetik patlama meydana geldi. 24-48 saat içinde ülkemizden bile kuzey ışıkları görülebilir. Radyo, telsiz, internet kesintileri yaşanabilir. pic.twitter.com/WoWR60yA6D — Hava Forum (@HavaForum) March 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi