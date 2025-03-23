Şişli Belediyesi Eski Meclis Üyesi Umut Şenol Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediyesi eski meclis üyesi ve insanı Umut Şenol tutuklandı.

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Şişli Belediyesi Eski Meclis Üyesi Umut Şenol Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, ardından soruşturmaya ilişkin kararlar açıklanmaya başlamıştı.

Gözaltına alınan Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol hakkında karar çıktı. Beşiktaş Kongre Üyesi olarak da uzun yıllar görev yapan Umut Şenol’un tutuklanmasına karar verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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