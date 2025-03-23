Kafa Attı, Dişlerini Kırdı, Serbest Kaldı! Üniversite Öğrencisinden Yardım Çığlığı: Kendi Evimde Nefes Alamıyorum

Konservatuvar sınavlarına hazırlanan genç bale öğrencisi E.N.A., geçen yıl 9 Aralık'ta, evine yakın bir parkta salıncakta sallanırken, yaklaşık beş ay önce tanıştığı ve aynı mahallede yaşayan Y.E.Ç. tarafından saldırıya uğradı. Genç kıza fiziksel şiddet uygulayan ve annesini de bıçakla tehdit eden şüpheli, aylar sonra ancak uzaklaştırma kararı alabildi. Ancak bu karar E.N.A.'nın hayatındaki korkuyu ve tehlikeyi ortadan kaldırmadı.

'BENİ TAKİP EDİYOR, EVİMİ GÖZETLİYOR'

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan E.N.A., Y.E.Ç.'nin koruma kararına rağmen kendisini takip etmeye devam ettiğini, evinin önünden ayrılmadığını ve her hareketini izlediğini belirtti. "Derslerime gidemiyorum, sokakta yürüyemiyorum, odamın perdesini açamıyorum. Kendi evimde nefes alamıyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu. Genç kızın ifadesine göre saldırgan, kendisini boğmaya çalıştı, dişlerini kırdı ve annesini bıçaklamakla tehdit etti.

'ŞİDDET VE TACİZ SÜREKLİYDİ'

E.N.A., Y.E.Ç. ile ilk tanıştığında onun kötü niyetli olduğunu düşünmediğini ancak zamanla sürekli cinsel içerikli konuşmalar yapmaya başladığını, fiziksel temas kurmaya çalıştığını ve rahatsız edici davranışlarını artırdığını söyledi. Defalarca reddetmesine rağmen şüpheli, genç kızı rahatsız etmeye devam etti. Olay günü ise aniden saldırarak boğazını sıktı, kafa attı ve salıncaktan fırlattı.

ELEKTRONİK KELEPÇE TEPKİSİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayın ardından şüpheliye elektronik kelepçe takıldı. Ancak E.N.A., "Evlerimiz çok yakın. Kelepçenin uyarı vereceği mesafe kısa. Silahla, bıçakla bana zarar vermesi için hiçbir engel yok" diyerek güvenliğinin sağlanamadığını vurguladı.

Genç kız, yalnızca kendisi için değil, başka kadınların da benzer tehlikelere maruz kalmaması adına yetkililerden daha güçlü önlemler alınmasını talep ediyor. "Bu kişi beni yaralamaya değil, öldürmeye çalıştı. Daha güvenli bir yaşam istiyorum. Benim can güvenliğim yok" sözleriyle korkusunu dile getiriyor.

E.N.A.'nın avukatı Umur Yıldırım ise saldırganın bugüne kadar tutuklanmadığını ve adli kontrol tedbirinin dahi uygulanmadığını belirterek, en azından ev hapsi ya da tutuklama kararı çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA