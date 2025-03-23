Kafa Attı, Dişlerini Kırdı, Serbest Kaldı! Üniversite Öğrencisinden Yardım Çığlığı: Kendi Evimde Nefes Alamıyorum

Türkiye'de bir kadın daha sokakta özgürce yürüyemiyor, evinde huzurla oturamıyor, hayallerini gerçekleştirmek için dışarı adım atamıyor... Komşusu tarafından şiddete maruz bırakılan 19 yaşındaki E.N.A. can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu. Saldırgan erkek Y.E.Ç. hakkında ancak 3 ay sonra elektronik kelepçe uygulandığını belirten genç kadın bunun yeterli olmadığını, tutuklanması gerektiğini ifade etti.

Kafa Attı, Dişlerini Kırdı, Serbest Kaldı! Üniversite Öğrencisinden Yardım Çığlığı: Kendi Evimde Nefes Alamıyorum

Konservatuvar sınavlarına hazırlanan genç bale öğrencisi E.N.A., geçen yıl 9 Aralık'ta, evine yakın bir parkta salıncakta sallanırken, yaklaşık beş ay önce tanıştığı ve aynı mahallede yaşayan Y.E.Ç. tarafından saldırıya uğradı. Genç kıza fiziksel şiddet uygulayan ve annesini de bıçakla tehdit eden şüpheli, aylar sonra ancak uzaklaştırma kararı alabildi. Ancak bu karar E.N.A.'nın hayatındaki korkuyu ve tehlikeyi ortadan kaldırmadı.

'BENİ TAKİP EDİYOR, EVİMİ GÖZETLİYOR'

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan E.N.A., Y.E.Ç.'nin koruma kararına rağmen kendisini takip etmeye devam ettiğini, evinin önünden ayrılmadığını ve her hareketini izlediğini belirtti. "Derslerime gidemiyorum, sokakta yürüyemiyorum, odamın perdesini açamıyorum. Kendi evimde nefes alamıyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu. Genç kızın ifadesine göre saldırgan, kendisini boğmaya çalıştı, dişlerini kırdı ve annesini bıçaklamakla tehdit etti.

Kafa Attı, Dişlerini Kırdı, Serbest Kaldı! Üniversite Öğrencisinden Yardım Çığlığı: Kendi Evimde Nefes Alamıyorum - Resim : 1

'ŞİDDET VE TACİZ SÜREKLİYDİ'

E.N.A., Y.E.Ç. ile ilk tanıştığında onun kötü niyetli olduğunu düşünmediğini ancak zamanla sürekli cinsel içerikli konuşmalar yapmaya başladığını, fiziksel temas kurmaya çalıştığını ve rahatsız edici davranışlarını artırdığını söyledi. Defalarca reddetmesine rağmen şüpheli, genç kızı rahatsız etmeye devam etti. Olay günü ise aniden saldırarak boğazını sıktı, kafa attı ve salıncaktan fırlattı.

Kafa Attı, Dişlerini Kırdı, Serbest Kaldı! Üniversite Öğrencisinden Yardım Çığlığı: Kendi Evimde Nefes Alamıyorum - Resim : 2

ELEKTRONİK KELEPÇE TEPKİSİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayın ardından şüpheliye elektronik kelepçe takıldı. Ancak E.N.A., "Evlerimiz çok yakın. Kelepçenin uyarı vereceği mesafe kısa. Silahla, bıçakla bana zarar vermesi için hiçbir engel yok" diyerek güvenliğinin sağlanamadığını vurguladı.

Genç kız, yalnızca kendisi için değil, başka kadınların da benzer tehlikelere maruz kalmaması adına yetkililerden daha güçlü önlemler alınmasını talep ediyor. "Bu kişi beni yaralamaya değil, öldürmeye çalıştı. Daha güvenli bir yaşam istiyorum. Benim can güvenliğim yok" sözleriyle korkusunu dile getiriyor.

E.N.A.'nın avukatı Umur Yıldırım ise saldırganın bugüne kadar tutuklanmadığını ve adli kontrol tedbirinin dahi uygulanmadığını belirterek, en azından ev hapsi ya da tutuklama kararı çıkarılması gerektiğini söyledi.

İstanbul ve Gaziantep'te Erkek Vahşeti! Dini Nikahlı Eşini Bıçaklayıp Kayınpederini Vurduİstanbul ve Gaziantep'te Erkek Vahşeti! Dini Nikahlı Eşini Bıçaklayıp Kayınpederini VurduGüncel

Öldürüp Yakmaya Çalışmışlardı: Vahşetin Sır Perdesi Aralandı! Yaşlı Kadının Katil Zanlısı Aileden ÇıktıÖldürüp Yakmaya Çalışmışlardı: Vahşetin Sır Perdesi Aralandı! Yaşlı Kadının Katil Zanlısı Aileden ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın Kadına Şiddet Erkek Şiddeti
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
Şişli Belediyesi Eski Meclis Üyesi Umut Şenol Tutuklandı Şişli Belediyesi Eski Meclis Üyesi Umut Şenol Tutuklandı
Doğu Anadolu’da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu Doğu Anadolu’da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı! EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı!
Alman Devlerine Çin Tokadı: Siemens, DHL, Audi, Bosch… İşten Çıkarmalar Başladı! 92 Bin Kişi İşsiz Kalacak Siemens, DHL, Audi, Bosch… Dev Şirketler İşten Çıkarmalara Başladı! 92 Bin Kişi İşsiz Kalacak
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti