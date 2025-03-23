Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Tutuklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 isim hakkında başlatılan ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması dahilinde gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ‘silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan’ tutuklandı.

KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Tutuklama kararı sonrasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada “Şişli Belediyesi de biz de milletimize emanetiz. Mücadelemizden bir adım geri atmayacağız” ifadelerine yer verildi.

Şişli Belediyesi de biz de milletimize emanetiz.



Mücadelemizden bir adım geri atmayacağız. pic.twitter.com/pU0qzU2v0y — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 23, 2025

İFADESİNDE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda verdiği hakimlik ifadesinde şunları söylemişti: Biz, CHP olarak 2019'da 'İstanbul İttifakı' adını verdiğimiz bir uzlaşı sağladık. Bu sayede 2024 yılındaki yerel seçimde İBB ve 26 ilçe belediyesi kazandık. Bu uzlaşı içerisinde tüm siyasi partiler vardı. Bizim için bu ittifak Türkiye ittifakıdır. Örgüt mensuplarının beyanları kendilerini bağlar.

Şahan'a İBB ile ilçe belediyeleri meclis üyesi ve belediye başkan yardımcılarından oluşan 18 kişinin "terör" suçundan kayıtlarının olduğunu, bu kişilerin 2024 yerel seçimlerinden yaklaşık 1 ay öncesinde genellikle HDP'den CHP'ye üye olarak geçtiklerinin belirlendiği bildiren savcılık, "Bu şahısların meclis üyesi olarak gösterilmesi kim veya kimler tarafından sağlandı? Siz bu şahısların terör örgütüyle iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir bilgiye sahip miydiniz?" sorusunu yöneltti.

'ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Şahan, bu soruya şöyle yanıt verdi: Bu insanlar kendi inisiyatifleriyle parti değişikliği yapmış olabilirler. Daha sonra CHP Genel Merkezi'ne başvuru yapıp adaylık sürecine girmiş olabilirler. Bu konulardan haberdar değilim. Nitekim başvuru süreçlerinde YSK tarafından adli sicil kayıtları kontrol ediliyor ve engel durum olmaması halinde seçime katılım sağlıyorlar. Dolayısıyla başka yöntemle bu şahısların terör örgütleriyle irtibatlı ya da iltisaklı olduklarını anlamak mümkün değildir.

Kaynak: Haber Merkezi