Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor
Sıcak havalarda sebze ve meyvelerin bozulma süreci hızlanırken, doğru saklama teknikleriyle bu süreç yavaşlatılabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bazı sebzeler, tazeliğini koruyabilmek için hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyar. Bu nedenle delikli kaplar veya nefes alabilen poşetler kullanarak sebzelerin bozulmasını önleyebilirsiniz. Uzmanlar, mutfakta alınacak birkaç basit önlemle sebze ve meyvelerin daha uzun süre taze kalabileceğini belirtiyor. İşte besinleri çürümekten korumanın etkili yolları…
BUZDOLABI SICAKLIĞINA DİKKAT EDİN
Buzdolabının sebzelik bölmesinin ideal sıcaklığı 1-4°C arasında olmalı. Daha yüksek sıcaklıklar sebzelerin daha hızlı çürümesine neden olabilir.
SEBZELERİ YIKAMADAN SAKLAYIN
Sebzeleri yıkayarak saklamak, üzerindeki doğal koruyucu tabakayı ortadan kaldırarak çürüme sürecini hızlandırabilir. Bu nedenle sebzeleri kullanmadan hemen önce yıkamak en sağlıklı yöntem olarak öne çıkıyor.
KAĞIT HAVLU KULLANIMI TAZELİĞİ KORUYOR
Marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeler, fazla nem nedeniyle hızla bozulabilir. Bu tür sebzeleri kağıt havluya sararak saklamak, nemi dengeleyerek daha uzun süre taze kalmalarını sağlıyor. Ayrıca sebzelik bölmesine yerleştirilen nem emici paketler de çürüme sürecini geciktirebilir.
AMBALAJ SEÇİMİNE ÖZEN GÖSTERİN
Kesilmiş sebzeler hava ile temas ettiğinde daha hızlı bozulur. Streç film veya vakumlu poşetler kullanarak sebzelerin oksijenle temasını kesebilir ve raf ömrünü uzatabilirsiniz.
.
SEBZELİK BÖLMESİNİ TEMİZ TUTUN
Sebzelik bölmesini düzenli olarak kontrol etmek ve bozulan gıdaları hızlıca çıkarmak, diğer sebzelerin de çürümesini önleyebilir. Ayrıca, sebzelik bölmesini kuru ve temiz tutmak gıdaların daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor.
SEBZELERİ DOĞRU KESİN
Sebzeleri bütün halde saklamak, kesilmiş olanlara göre daha uzun süre tazeliğini korumasını sağlar. Eğer sebzeleri kesmek gerekiyorsa, kesilen yüzeylerin streç film ile kapatılması bozulmayı yavaşlatacaktır