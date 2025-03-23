Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor

SEBZELİK BÖLMESİNİ TEMİZ TUTUN

Sebzelik bölmesini düzenli olarak kontrol etmek ve bozulan gıdaları hızlıca çıkarmak, diğer sebzelerin de çürümesini önleyebilir. Ayrıca, sebzelik bölmesini kuru ve temiz tutmak gıdaların daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor.

SEBZELERİ DOĞRU KESİN

Sebzeleri bütün halde saklamak, kesilmiş olanlara göre daha uzun süre tazeliğini korumasını sağlar. Eğer sebzeleri kesmek gerekiyorsa, kesilen yüzeylerin streç film ile kapatılması bozulmayı yavaşlatacaktır