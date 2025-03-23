65 Yıl Sonra Bir İlk: 4 Bölgede Alarm Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı ocak ve şubat aylarına ilişkin analizleri, Türkiye'nin ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Yağışlar geçmiş yıllara kıyasla belirgin şekilde azalırken, sıcaklıkların artması kuraklık riskini daha da büyütüyor.

'4 BÖLGE İÇİN KRİTİK UYARI'

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, özellikle Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bu yıl ağır kuraklık şartlarıyla mücadele etmek zorunda kalacağını belirtti.

'KARLA KAPLI GÜN SAYISI AZALDI'

Yağışlı gün sayısı 2020 öncesi yıllarda ortalama 10,9 günken, son yıllarda bu rakam 5,9 güne kadar geriledi. Karla örtülü gün sayısında da ciddi bir azalma var. Geçmiş yıllara kıyasla 6,2 güne düşen kar örtüsü süresi, su kaynaklarının beslenmesini olumsuz etkiliyor.

Bu gelişmeler, önümüzdeki aylarda su temininde büyük sıkıntılar yaşanabileceğine işaret ediyor.

Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcakların su kaynaklarını daha da zorlayacağı vurgulanıyor.

'CİDDİ KAYIPLAR KAPIDA'

Kuraklık tehdidi, tarımsal üretimi de doğrudan etkiliyor. Göller Yöresi başta olmak üzere, göller, dereler ve barajlardaki su seviyelerinde belirgin bir azalma gözlemleniyor. Bunun yanında, kontrolsüz açılan sondaj kuyuları, yeraltı sularının hızla tükenmesine neden oluyor.

Dr. Kesici, tarımsal sulama yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Suya en çok ihtiyaç duyan ürün deseninden vazgeçilmeli. Akdeniz gibi verimli bölgelerde bilinçsiz tarımsal üretime izin verilmemeli" dedi.

ŞUBAT AYINDA ŞİDDETLİ KURAKLIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık analizlerine göre:

Akdeniz ve Ege'nin tamamı,

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümü 'şiddetli kuraklık' yaşıyor.

Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nde şiddetli kuraklıktan en çok etkilenen il olarak öne çıkıyor.

2025 yılı şubat ayında Türkiye genelinde yağışlar normalin yüzde 33 altında gerçekleşti. Ege ve Akdeniz'de yağışlar yüzde 60'tan fazla düşerken, en büyük azalma yüzde 74 ile Ege Bölgesi'nde görüldü.

65 YIL SONRA İLK

Kuraklığın en çarpıcı örneklerinden biri Burdur oldu. Sadece 7,5 kg yağış alan kent, son 65 yılın en düşük şubat ayı yağışıyla kayıtlara geçti. Burdur'daki yağış kaybı yüzde 86'lara ulaştı.

Ülke genelinde ortalama 9,7 gün yağış görülürken, bazı illerde bu sayı 3 güne kadar düştü. Özellikle Ege'nin güneyi, Tekirdağ, Kırklareli, Isparta, Antalya, Ankara, Konya ve Mersin gibi iller kuraklıktan en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

ACİL ÖNLEMLER ŞART'

Artan sıcaklıklarla birlikte buharlaşma hızının da yükselmesi, su kaynakları üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Dr. Kesici, bilinçsiz su kullanımının kontrol altına alınması, kaçak sondajların engellenmesi ve sulama yöntemlerinde reform yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA