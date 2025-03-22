Yeni Bitki türü Keşfedildi, Ölen Profesörün Adı Verildi

Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rıza Binzet, halk arasında 'emzik otu', 'emcek' gibi isimlerle bilinen bitkinin yeni bir türünü keşfetti. türün bilimsel adı "Onosma zaferkayae" oldu

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Yeni Bitki türü Keşfedildi, Ölen Profesörün Adı Verildi

Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Binzet, 2023 yılının Haziran ayında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu kapsayan arazi çalışması gerçekleştirdi. Prof. Dr. Binzet, Tunceli ilçesine bağlı Pülümür-Erzincan kara yoluna yakın Hivar köyünün kuzey kesimlerinde, halk arasında 'emzik otu', 'emcek' gibi isimlerle bilinen, bilimsel adı Onosma olan bitkinin yeni bir türünü keşfetti. Keşfedilen yeni türe 'Pülümür emceği' adı verilirken, bilimsel adı da Bitki Sistematiği alanına önemli katkılar sunan ve 12 Mart 2023'te hayatını kaybeden Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kaya'ya ithafen 'Onosma zaferkayae' oldu.

KATEGORİSİ TEHLİKE

Prof. Dr. Binzet, dünyada en az 270 civarında olan türün 108'inin Türkiye'de doğal yayılışı olduğunu belirterek, "Birey sayısının arazide çok sınırlı olduğunu, 100 ila 200 arasında birey sayısı olabileceğini gördük. Tür üzerindeki bu tehditlerden dolayı türün kategorisi, kritik tehlike altında olarak kabul edildi ve bu şekilde belirlendi. Böylelikle belki türün korunmasına yönelik bir önlem de almış olacağız" dedi.

Kırşehir'de Keşfedildi, Literatüre Girdi: Yeni Böcek Türüne 'Emine' İsmi VerildiKırşehir'de Keşfedildi, Literatüre Girdi: Yeni Böcek Türüne 'Emine' İsmi VerildiBilim - Teknoloji

Kaynak: DHA

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