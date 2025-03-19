Kırşehir'de Keşfedildi, Literatüre Girdi: Yeni Böcek Türüne 'Emine' İsmi Verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Erbey, Özbağ beldesi Çarıklı mevkisinde gerçekleştirdiği arazi çalışmaları sırasında yeni bir böcek türü keşfetti.

Keşfedilen böcek türünden alınan örnekler önce KAEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Entomoloji Laboratuvarı’nda incelendi, ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Ersin Demirel’e gönderildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda, böceğin bilim dünyasında daha önce tanımlanmamış yeni bir tür olduğu tespit edildi.

Bilimsel verilerin hazırlanmasının ardından, türle ilgili makale uluslararası "Zootaxa" dergisinde yayımlandı ve böcek literatüre kazandırıldı.

YENİ TÜRE "EMİNE" ADI VERİLDİ

Doç. Dr. Erbey, türün keşfinin hem bölgesel hem de ulusal ve uluslararası biyolojik çeşitliliğe önemli katkı sunduğunu belirtti. Dr. Ersin Demirel’in, keşfedilen böceğe eşinin ismini verdiğini söyleyen Erbey, bu yeni türün bilimsel adının "Pentastira eminei sp. nov." olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Yeni türün, delici ve emici ağız yapısına sahip olması nedeniyle özellikle tarımsal bitkiler üzerinde fiziksel hasar oluşturabileceği ve patates ile domates gibi ürünlerde patojenlerin taşınmasında önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

Bu keşfin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Erbey, Kırşehir’deki biyoçeşitliliğin daha ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiğini vurgulayarak, ilerleyen dönemde yeni keşiflere imza atmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA