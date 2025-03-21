DEVA Partili Karal: Orman Yangınlarıyla Mücadelede Ulusal Seferberlik Şart

21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla DEVA Partisi'nden açıklama geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, orman yangınlarıyla mücadele alınması gereken önlemleri açıkladı. İşte detaylar...

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
DEVA Partili Karal: Orman Yangınlarıyla Mücadelede Ulusal Seferberlik Şart

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Türkiye’de her yıl büyük orman alanlarının yangınlar nedeniyle yok olduğuna dikkat çekerek, orman yangınlarıyla mücadelede kapsamlı bir ulusal seferberlik başlatılması gerektiğini vurguladı. Karal, orman yangınlarıyla mücadelede ciddi bir yönetim eksikliği olduğunun altını çizdi ve daha etkin bir yol haritası oluşturulması gerektiğini ifade etti.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle bir açıklama yapan Karal, dünya çapında ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda farkındalık yaratıldığını belirtti. Ancak, bu özel günün Türkiye’de orman yangınları sonrası kaybedilen alanların ve yok olan ekosistemlerin hatırlatıldığı bir acı gün haline geldiğini dile getirdi.

DEVA Partili Karal: Orman Yangınlarıyla Mücadelede Ulusal Seferberlik Şart - Resim : 1

Karal, orman yangınlarıyla mücadelenin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı. "Hepimiz aynı toprağın, aynı ormanın sahibiyiz" diyen Karal, ormanların korunmasının sadece çevre değil, aynı zamanda insanlık için bir yaşam meselesi olduğunu dile getirdi.

Ülkemizde her yıl ortalama 2 binin üzerinde orman yangını çıktığını belirten Karal, yangınların başlıca nedenlerinin insan kaynaklı hatalar, küresel ısınma ve artan kuraklık olduğunu söyledi.

Karal, mücadelede yapılması gerekenlere dair önerilerini de sıraladı:

"-Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin artırılması,
-Orman köylülerinin katılımının sağlanması ve gönüllü yangın timlerinin desteklenmesi,
-Yanan alanların yeniden ağaçlandırılması ve bu süreçlerin şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulması,
-Yanan alanlarda imar izni verilmesinin yasaklanması,
-Ormanların iklim değişikliğiyle mücadele kapsamına alınması ve bilimsel verilerle yönetilen karbon yutak alanlarının oluşturulması."

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