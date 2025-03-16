Osmaniye'de Orman Yangını

Osmaniye'de çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı sonrası sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Osmaniye'de Orman Yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Elbeyli köyü kıllık mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 90 dönüm örtülü alan ve zeytin ağaçları zarar gördü. Son günlerde Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınlardan dolayı vatandaşlar tepki gösterdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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