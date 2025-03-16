Fethiye’de Trekkingde Kaybolan Kadınlardan İyi Haber

Fethiye’de trekking yaparken engebeli arazide yollarını kaybeden 2 kadın, ekiplerin çalışmaları sayesinde kurtarıldı.

Fethiye’de Trekkingde Kaybolan Kadınlardan İyi Haber

Fethiye’nin Yeşilüzümlü Mahallesi Cadianda bölgesinde yolunu kaybeden ve panik yaşayan 2 kadın trekkingci, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD, bölgede aktif görev yapan Fethiye MAG ekipleriyle koordinasyon sağlayarak kurtarma operasyonunu başlattı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bir tepede mahsur kalan 2 trekkingci kadını, güvenli bir şekilde indirip, sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde trekkingci kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Kütahya'da Sakal-ı Şerif'e Büyük İlgi! Vatandaşlar Ziyaret İçin Akın Etti Kütahya'da Sakal-ı Şerif'e Büyük İlgi! Vatandaşlar Ziyaret İçin Akın Etti
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
Erkan Sözeri: Futbolda Rehavetin Bedeli Ağır Oluyor Erkan Sözeri: Futbolda Rehavetin Bedeli Ağır Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı 81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Ramazan Ayında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu: Herkes İftarda ve Sahurda Meğer Bunu Yemiş Ramazan'da En Çok Sipariş Edilen Yemek Belli Oldu