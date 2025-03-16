Fethiye’de Trekkingde Kaybolan Kadınlardan İyi Haber
Fethiye’de trekking yaparken engebeli arazide yollarını kaybeden 2 kadın, ekiplerin çalışmaları sayesinde kurtarıldı.
Fethiye’nin Yeşilüzümlü Mahallesi Cadianda bölgesinde yolunu kaybeden ve panik yaşayan 2 kadın trekkingci, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD, bölgede aktif görev yapan Fethiye MAG ekipleriyle koordinasyon sağlayarak kurtarma operasyonunu başlattı.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bir tepede mahsur kalan 2 trekkingci kadını, güvenli bir şekilde indirip, sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.
Yapılan kontrollerde trekkingci kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Kaynak: İHA