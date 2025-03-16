Kütahya'da Sakal-ı Şerif'e Büyük İlgi! Vatandaşlar Ziyaret İçin Akın Etti

Kütahya’nın Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Mekke Camii, Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’ine ev sahipliği yaptı. Özel bohçalara sarılı şekilde camiye getirilen Sakal-ı Şerif, tekbir ve salavatlarla açıldı. Cam fanusun içinde muhafaza edilen kutsal emaneti görmek isteyen vatandaşlar, sırayla geçerek dualar etti. Ziyarete gelen vatandaşlar, Hz. Muhammed’in emanetini dünya gözüyle görmenin büyük bir mutluluk ve manevi huzur yaşattığını belirtti. Sakal-ı Şerif’in arife gününe kadar Kütahya’daki farklı camilerde ziyarete açılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA