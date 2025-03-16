Aydın'da Orman Yangını! 2 Hektarlık Alan Kül Oldu
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucu 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Yangın, Altıntaş Mahallesi Sırca mevkisinde saat 12.30 sıralarında başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri hızla bölgeye sevk edilirken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sayesinde 3 saat içinde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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