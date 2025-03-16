Aydın'da Orman Yangını! 2 Hektarlık Alan Kül Oldu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucu 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Son Güncelleme:
Aydın'da Orman Yangını! 2 Hektarlık Alan Kül Oldu

Yangın, Altıntaş Mahallesi Sırca mevkisinde saat 12.30 sıralarında başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri hızla bölgeye sevk edilirken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sayesinde 3 saat içinde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Aydın Yangın
Son Güncelleme:
Şanlıurfa’da Zincirleme Kaza, 2 Yaralı Şanlıurfa’da Zincirleme Kaza, 2 Yaralı
Edirne'de Kameralara Yansıyan Hırsızlık! Beton Kalıpla Camı Kırmış Edirne'de Kameralara Yansıyan Hırsızlık! Beton Kalıpla Camı Kırmış
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı 81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Ramazan Ayında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu: Herkes İftarda ve Sahurda Meğer Bunu Yemiş Ramazan'da En Çok Sipariş Edilen Yemek Belli Oldu