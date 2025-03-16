Erkan Sözeri: Futbolda Rehavetin Bedeli Ağır Oluyor

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Çorum FK’ya 3-2 mağlup olan Ankara Keçiörengücü, maçta iki kez öne geçmesine rağmen sahadan puansız ayrıldı. Teknik Direktör Sözeri, mağlubiyeti değerlendirirken takımın ikinci yarıda oyuna yeterince reaksiyon veremediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Maçı değerlendirmek isterdim ama değerlendirecek çok bir şey göremiyorum. Çok şey söylemek istiyorum ama susmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. İki kez öne geçtiğimiz bir maçı kaybediyorsak, burada sorgulanması gereken birçok şey var. İkinci yarıda rakip 10 kişi kalmasına rağmen hiç reaksiyon veremedik. Sanki maçı kazanmışız gibi bir rehavet içine girdik. Futbol böyle bir oyun, rehaveti affetmiyor.”

ÇORUM FK'YI TEBRİK EDİYORUM

Takımın eksik rakibine karşı beklenen oyunu sergileyemediğini vurgulayan Sözeri, “Daha dün Konyaspor’un 9 kişiyle galibiyet aldığını gördük. Biz ise rakibimizin 10 kişi kalmasına rağmen oyunu istediğimiz gibi yönlendiremedik” dedi.

Kaynak: İHA