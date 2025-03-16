Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3'ü Çocuk 6 Yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 3'ü Çocuk 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvar’nda M.Ç. idaresindeki 21 ABA 566 minibüs, F.B. idaresindeki Hyundaı marka 04 D 0619 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlandı.

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Kaynak: İHA

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