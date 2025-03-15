Müsilaj Kabusu Yıllar Sonra Geri Döndü! Marmara Denizi'ni İstila Etti

Son dönemde Tekirdağ'da balıkçılar, Marmara Denizi'ne açılarak ağlarına takılan müsilajla karşılaştılar. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yüzeyde görünmeyen müsilajın denizin altında 10 metreden 40 metreye kadar yayıldığını belirterek, bu durumun deniz altındaki ekosistem için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Müsilajın, deniz canlılarının yaşam alanlarının üzerini kapattığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, "Oksijenin üretilmesi engelleniyor, gün ışığının geçmesi engelleniyor, fotosentezi azaltıyor. Muazzam derecede denizin içerisindeki ekosisteme zararlar veriyor." diye konuştu.

2021'DE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Marmara Denizi'nde 2021'de görülmeye başlanan müsilaj, tekrar gündemde. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ağlarına yapışan müsilajın ağlara ve ekosisteme verdiği zarardan şikayetçi. Dalgıç eğitmeni Ömer Gezgin, müsilajın denizin derinliklerinde yayılmaya devam ettiğini ve su altındaki canlıları olumsuz şekilde etkilediğini gösteren görüntüler paylaştı. Prof. Dr. Tecer, müsilajın artmasında sıcaklık artışı, denizin durağan yapısı ve kirliliğin önemli faktörler olduğunu söyledi.

"ATIK SU SORUNU ÇÖZÜLMELİ"

Prof. Dr. Tecer, Marmara Denizi’ne günde 8 milyon ton atık su deşarjının yapıldığını ve bunun müsilajın artmasına neden olduğunu belirtti. Deşarj edilen atık suyun yarısının biyolojik arıtmadan geçmediğini söyleyen Tecer, bu kirliliğin deniz ekosistemine büyük zararlar verdiğini ifade etti. Atık su sorunun çözülmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tecer, ayrıca, müsilajın denizdeki oksijen üretimini engelleyerek ekosistemi bozan etkiler yarattığını ve deniz turizmi ile balıkçılığı olumsuz şekilde etkilediğini dile getirdi.

DALIŞ EĞİTİMLERİNE MÜSİLAJ ENGELİ

Öte yandan müsilaj, dalış eğitimlerini de zorlaştırıyor. Dalgıç eğitmeni Ömer Gezgin, müsilajın su altında yoğunlaşarak, canlıların üzerine kabuk gibi yapıştığını ve dalış aktivitelerini engellediğini belirtti. Artan sıcaklıkla birlikte müsilajın daha da yayılacağını öngören Gezgin, bu durumun eğitimler ve deniz altı ekosistemi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA