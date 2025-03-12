Adana'da Balık Ölümleri Bakanlığın Radarında

Adana'nın Ceyhan Nehri'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, nehrin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden denize döküldüğü İskenderun Körfezi'ne kadar uzanan hattın tamamında kapsamlı bir inceleme başlattı.

Adana'da Balık Ölümleri Bakanlığın Radarında

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ceyhan Nehri'nin çevresindeki kirlilik yükünün tespit edilmesi için 6 farklı ekip ve 2 mobil laboratuvar, Ceyhan ve Seyhan havzalarında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı. Ayrıca, kirliliğin kaynağının belirlenebilmesi için organize sanayi bölgeleri ve belediyelerin atık su arıtma tesislerinde detaylı incelemeler yapıldı.

Sanayi tesislerinin ve belediyelerin atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerin analiz edileceği belirtilirken, çevre mevzuatına aykırı davranan işletmelere yönelik cezai işlemler uygulanacağı vurgulandı. Bakanlık, Adana'daki geri dönüşüm tesislerinde de çevre denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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