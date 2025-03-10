Plakayı Kapatıp Moloz Döktüler, Para Cezasından Kurtulamadılar

Avcılar'da kaçak moloz dökümü yapan üç kişi, plakayı montla kapatarak yakalanmamaya çalıştı ancak zabıta ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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Plakayı Kapatıp Moloz Döktüler, Para Cezasından Kurtulamadılar

Yeşilkent Mahallesi 523. Sokak'taki boş arsaya moloz yüklü kamyonetle gelen üç şahıstan ikisi çuvallardaki molozları boşaltırken, üçüncü şahıs plakayı montla gizlemeye çalıştı.

Molozları döktükten sonra olay yerinden uzaklaşmak isteyen şahıslar, Avcılar Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Çevreyi kirleten şahıslara 80 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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İstanbul Para cezası Avcılar
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