DEVA Partisi'nden 'Kömür Madeni' Tepkisi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Kırıklı Köyü’nde açılması planlanan kömür madeni projesinin meydana getirebileceği sonuçları işaret eden DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bir yazılı soru önergesi sundu.

Ankara Valiliği tarafından “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmesine tepki gösteren ve proje tanıtım dosyasında bilimsel eksiklikler ve yanlış bilgiler bulunduğunu savunan Rızvanoğlu, "Madencilik faaliyeti için verilen NACE kodunun yanlış olduğu, bölgedeki rezervin taş kömürü değil linyit olduğu bilinmesine rağmen dosyada 'Taş Kömürü Madenciliği' olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Bu, dosyanın bilimsellikten uzak ve hatalarla dolu olarak hazırlandığını gösteriyor" diye konuştu.

BAKAN KURUM'A 9 SORU

DEVA Partili vekil, Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti:

1. Ankara Valiliği tarafından “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmesine dayanak teşkil eden bilimsel ve teknik çalışmalar nelerdir? Bu karar, hangi kriterler doğrultusunda alınmıştır ve ilgili bilimsel değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

2. ÇED sürecinden kaçınmak amacıyla proje alanının 1100 hektardan 24,93 hektara düşürülmesi Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir? Bu yöntemin, büyük ölçekli çevresel etkilere sahip projeler için bir emsal teşkil etmesinin önüne geçmek için herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

3. Projenin Mogan ve Eymir Gölleri’nin su toplama havzası içerisinde bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu göllerin su rejimi ve ekosistemleri üzerindeki etkileri incelenmiş midir? Bu bağlamda bilimsel bir hidrojeolojik etki analizi yapılmış mıdır?

4. Projeden kaynaklanacak toz emisyonu, su kirliliği ve yeraltı su seviyesindeki değişikliklerin bölgedeki tarım ve hayvancılığa etkileri değerlendirilmiş midir?

5. Proje tanıtım dosyasında, proje sahasında ne kadar derine inileceğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Maden faaliyetlerinin yeraltı su seviyesine etkisini belirlemek için detaylı jeolojik ve hidrojeolojik araştırmalar yapılmış mıdır?

6. Mevcut bir kömür madeni sahasının bulunduğu bölgede, yeni bir maden açılmasının kümülatif çevresel etkileri neden değerlendirilmemiştir? Kümülatif etki analizi yapılmadan verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı hangi mevzuata dayanmaktadır?

7. Proje tanıtım dosyasında, bölgedeki rezervin taş kömürü olmadığı açıkça bilinirken, neden "Taş Kömürü Madenciliği" ibaresi yer almaktadır? Bu yanlış bilginin proje dosyasında yer alması, Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir?

8. Söz konusu kömür madeninden çıkarılacak linyitin Eskişehir Mihalıççık’ta bulunan Yunus Emre Termik Santrali’nde yakılacağı belirtilmektedir. Kömürün çıkarılması, taşınması ve yakılması süreçlerinde ortaya çıkacak karbon emisyonu ve hava kirliliği konusunda herhangi bir bilimsel değerlendirme yapılmış mıdır?

9. Ankara’nın içme suyu kaynaklarının korunması ve kentsel ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, Bakanlığınız bu projeyi tekrar gözden geçirmeyi düşünmekte midir?

Kaynak: Haber Merkezi