Yakın Çevresine Mali Tedbir Kararı: Ekrem İmamoğlu'na İki Koldan Operasyon mu Yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'na yakın isimlerin mal varlıkları için tedbir kararı alındığı ortaya çıktı. İmamoğlu'na yönelik iki operasyonun da gündemde olduğu iddia edildi.

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Yakın Çevresine Mali Tedbir Kararı: Ekrem İmamoğlu'na İki Koldan Operasyon mu Yapılacak?

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP tarihi bir başarı elde ederek birinci sıraya yükseldi. Elindeki belediyeleri CHP'ye kaptıran AKP ise ikinci sırada yer aldı. CHP'nin seçim zaferi beraberinde kayyımları getirdi. Kayyımlar İstanbul'daki belediyelere kadar uzandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalara ise her gün bir yenisi ekleniyor.

Siyasi yasak ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere mali tedbir uygulandığı ortaya çıktı. İmamoğlu'na iki koldan operasyon düzenleneceği de iddialar arasında.

Yakın Çevresine Mali Tedbir Kararı: Ekrem İmamoğlu'na İki Koldan Operasyon mu Yapılacak? - Resim : 1

İSİMLER BELLİ OLDU

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu köşe yazısında, İmamoğlu'na yakın isimlerin şirketlerine, banka hesaplarına, tapularına, araçlarına tedbir kararı alındığını belirtti.

Bu isimler arasında, seçim kazandıran kampanyayı yapan Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz var.

Yakın Çevresine Mali Tedbir Kararı: Ekrem İmamoğlu'na İki Koldan Operasyon mu Yapılacak? - Resim : 2

OPERASYON İDDİALARI

Barış Terkoğlu, İmamoğlu'na iki ayrı koldan operasyon beklendiğini de ifade etti. Terkoğlu operasyonların hangi gerekçeyle yapılacağını ise şu sözlerle anlattı:

"4 gün önce yazılan, Kent Uzlaşısı iddianamesinin son cümleleri ilkinin konusunu işaret ediyor: 'Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacını haiz Kent Uzlaşısı faaliyetinin hayata geçmesi adına iştirakleri tespit edilecek diğer tüm şahısların deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam edecektir.'

İkincisi ise bir suç örgütü organizasyonu. İktidarın destekli yargı, çeşitli şirketler ve ihaleler üzerinden İmamoğlu’nun merkezinde olduğu bir organizasyon tarif etmeye çalışacak. Halka halka İmamoğlu’na yaklaşarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına darbe vuracak."

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Kaynak: Cumhuriyet

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