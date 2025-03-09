İmamoğlu Yine Kollarını Sıvadı... Bu Kez Adana’dan Seslendi, 'Meydan Okuyorum' Dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleyeceği ön seçim için adaylığı resmen açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürürken Adana Çukurova’da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İzmir ve Kayseri’nin ardından Adana’dan vatandaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu “Adana, büyük mücadelemiz için umut olacak. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP'den aldığımız güçle hep birlikte başaracağız” diyerek seslendi.

'SANA YENİLMEYECEĞİZ'

Erken seçim çağrısını tekrarlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle meydan okudu: Sana yenilmeyeceğiz! Ne yapsanız nafile, o sandık gelecek ve millet seni evine gönderecek.

Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Tarihin en önemli kavşaklarında her zaman CHP'nin imzası vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı güç ve ilhamla her zaman yol göstericisi olan CHP, yine tarihin önemli bir kavşağında muazzam bir görev üstleniyor.

'ÇIKIŞ YOLU CHP'

Milletimiz yalnızca ayrıcalıklı bir zümrenin çıkarını önemseyen bu iktidar yüzünden perişan haldedir. Zenginleşmenin yolu fakirin üstüne basmaktan geçiyor. Ekonomi freni patlamış kamyon gibi uçurumdan aşağıya sürükleniyor. Vatandaşlarımız ayrıştırılıyor. Eğitim sistemi, sağlık sistemi, adalet sistemi paramparça. Bu durumdan çıkışın yolu ise yine CHP'dir.

'BU DÜZENİ YIKIP GEÇECEĞİZ'

Ön seçimde tek bir bilek tek bir yumruk olacağız. Hep beraber bu bozuk düzeni yıkıp geçeceğiz. İnsanlar bize baktıklarında örgütlü, kararlı, vatandaşın derdini dinleyen o hali görecek. Herkesle buluşacağız herkesle el sıkışacağız. 23 Mart’ta yapacağımız ön seçim bu birleşmenin ilk adımı olacak. Seçim kazandık diye değil milletimizin üzerine çeken kara bulutları dağıttık diye sevineceğiz.

'TÜRKİYE YENİ BAŞLANGIÇ YAPACAK'

Türkiye yepyeni bir başlangıç yapacak. Yürüdüğümüz bu yol esaslı bir mücadelenin örneği olacak. Biz CHP’liler başaracağız. Bugün izlenen yanlış politikalar yüzünden Çukurova, Kilis mutsuz. Adana’nın pamuğu, Mersin’in narenciyesi can çekişiyor.

'ZALİMLİK NEREDEYSE KARŞIYIZ'

Yanı başımızda Suriye'de yaşananlar biz göz yummayız, yumamayız. Zalimlik neredeyse biz ona karşıyız. Bu yürütülen süreç, hem bölgemizi, Suriye'yi ama aynı zamanda ülkemizi derinden etkiliyor. Tabii ki tarihi bağlarımız var, akrabalarımız var ama biz milletçe mazlumun yanında olduk. Bugün Lazkiye ve çevresinde süren, Tartus'ta olan çatışmalar aralık ayından bu yana en büyük şiddet dalgasına dönüşmüştür. Özellikle Suriye'de yaşayan Alevilere yönelen şiddet ve sivil halk arasında kayıplar ile azınlıklara yönelik katliam ihtimali bu memleketin vicdanlı 86 milyon insanında çok büyük endişe kaynağı olmuştur.

'TÜRKİYE MASALARDA SANDALYE BULAMAZ HALDE'

Türkiye Cumhuriyet Devleti, Suriye'de güçlü, demokratik, oradaki halkların eşitliğinin ilkesinin korunduğu ve özellikle inanç ayrımı, etnik köken ayrımı olmaksızın insanların birlikte yaşatmasına yönelik bir devletin kurulmasına biz öncelik edebiliriz. Türkiye'nin bunu yapması için masada olması gerekir dedik. Endişe duyuyoruz, Türkiye masa kuran ülke olması gerekirken çoğu masalarda sandalye bulamaz durumdadır. Bu endişe vericidir.

'BU OYUNLARI BAŞLARINA YIKACAĞIM'

Birkaç gün önce öğrendiğim bir bilgiyle, masum insanlara, aralarında tanıdığım da var tanımadığım da. Bir grup insanın mal varlıklarına, banka hesaplarına el koyuyorlar. Bir kez daha algı operasyonunun peşinde koşuyorlar. İtibar suikastı yapmaya çalışıyorlar. Akıllarınca beni korkutacaklar! Bu haktan ve hukuktan nasibini almamışların ben bugüne kadar hiçbir saldırısından bir milim geri adım atmamış, saçımın teli bile titrememiş ben sizden korkacağım? Hadi oradan! Kumpaslarla, entrikalarla, fitneyle, fesatla kurdukları oyunları size söz veriyorum başlarına yıkacağım.

'MİLLETİMİZ GÖRSÜN, HODRİ MEYDAN'

Ey ilgili şahıs, bak ben senin dediğin gibi şantaj, montaj demiyorum. Benim arkadaşlarım eğer en ufak bir haksızlığa, hukuksuzluğa karışmışsa bütün dosyaları açın, bütün bilgileri kamuoyuyla açıkça paylaşın. Milletimiz görsün, hodri meydan! Elinizde ne varsa dökün diyorum. Ama öyle uydurma, gizli tanık beyanları, o geçmişteki FETÖ terör örgütünün muameleleri gibi hareket etmeyin. Mertçe, hakka, hukuka uygun olarak yapın. Senin savcıların sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın. Hangi dönem milletin kaynakları peşkeş çekilmiş canlı yayında bu millete izletmeye var mısın, var mı yüreğin, var mı cesaretin! Ufacık da olsa vicdan kırıntın varsa bu meydan okumaya yanıt verirsin. Bir derdiniz varsa benimle ben buradayım! Tam karşındayım!

'SANDIKTA YENİLMEYECEĞİZ'

2014'ten bu yana tek suçum var, sandıkta yenilmeyeceğiz. Sana yenilmeyeceğiz! Ne yapsanız nafile, o sandık gelecek ve millet seni evine gönderecek. Bu kadar net. Cesaretiniz varsa çıkın karşımıza. CHP’liler olarak ayağa kalkacağız. Milletimizin çöküşüne sessiz kalmayacağız. CHP’nin bu yolculuğu kutsal yolcuktur. Sloganımız ne olacak biliyor musunuz? CHP başaracak Türkiye kazanacak olacak.1 oy bile eksik olmayacağız.

Kaynak: Haber Merkezi