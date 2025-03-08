İmamoğlu, 'Dün Öğrendim' Diyerek Açıkladı: 'Bir Sürü İnsanın Mal Varlıklarına El Koymuşlar'

CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim startını İzmir'den verdi. Konuşmasında iktidara sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, "Dün öğrendim ki, aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi tanımadığım bir sürü insanın mal varlığına, banka hesaplarına el koymuşlar" dedi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleyeceği ön seçim için aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık kampanyasını İzmir'de başlattı.

Burada yaptığı konuşmada iktidara sert sözlerle yüklenen İmamoğlu, bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı.

'BANA VE ARKADAŞLARIMA SALDIRIYORLAR'

“İktidar zalimliğine yeni bir sayfa ekledi” diyen İmamoğlu, “Dün öğrendim ki, aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi tanımadığım bir sürü insanın mal varlığına, banka hesaplarına el koymuşlar. Aralarında tanımadıklarım da var ama herhalde bana selam verdi ya da yanımdan geçerken bana dokundu diye onları da yaktılar. Her gün bana ve etrafımdaki arkadaşlarıma yeni bir saldırı uyduruyorlar. Ben bunların hiçbirinden korkmuyorum ve korkmayacağım. Kurdukları bu oyunu başlarına yıkacağız, başlarına" ifadelerini kullandı.

'KORKMAYACAĞIM, SİNMEYECEĞİM'

İktidara meydan okuyan İmamoğlu, "Sanıyorlar ki biz bunlardan korkup kaçarız, milletimizi yalnız bırakırız... 10-15 kişinin malına mülküne el koyup mu beni yıldıracaksınız? O koltuk sizin mi yahu? O koltuk milletin! Kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın, sanmayın ki ben korkup kaçacağım. Bu mübarek ramazan ayında söylüyorum ilgili şahıs, vallahi de billahi de rüyalarından çıkmayacağım! Korkmayacağım, sinmeyeceğim. Sakın sanma ki ben kenara çekilip susarım" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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