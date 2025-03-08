Göç Başladı, Akın Akın Geliyorlar

Baharın gelmesiyle birlikte leylekler Konya'nın Beyşehir ilçesine akın akın gelmeye başladı.

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Göç Başladı, Akın Akın Geliyorlar

Bahar aylarının başlamasıyla Konya Beyşehir’deki leyleklerin yuvalarına dönüşü başladı. Çok sayıda leylek yuvası bulunan Yeşildağ’daki leylekler vadisi ile Adaköy mahallesindeki leylekler tepesine gelmeye başlayan leylekler, yuvalarının bakım ve onarımına başladı.

Göç Başladı, Akın Akın Geliyorlar - Resim : 1

Martın sonuna kadar yuvaların tamamen leyleklerle dolması beklenirken, Beyşehir’in leylekler vadisi ile leylekler tepesindeki yuvalarına yerleşen leylekler, Beyşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetle canlı olarak internet ortamında 24 saat süreyle izlenebiliyor.

Kaynak: İHA

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