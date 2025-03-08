İstanbul Barosu’ndan 8 Mart Kararı

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yaşanacak hak ihlalleri için İstanbul Barosu'nun aranabileceğini duyurdu.

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İstanbul Barosu’ndan 8 Mart Kararı

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından 8 Mart için açıklamada bulundu.

Açıklamada,"8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yaşanacak hak ihlalleri için İstanbul Barosu’nu arayabilirsiniz” denildi.

8 MART GECE YÜRÜYÜŞÜNE YASAK

İstanbul Valiliği'nin kararıyla 8 Mart Gece Yürüyüşünü yasaklandı. Öte yandan Taksim Meydanı barikatlarla kapatıldı. Taksim ve Şişhane metro istasyonları da 14.00'te kapatıldı.

Kaynak: ANKA

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İstanbul Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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