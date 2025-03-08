CHP, AKP'li Kadın Üyeye Hakarete Karşı Harekete Geçti
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.
Kadıköy Belediyesi Meclis toplantısı esnasında, AKP'li kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik hareket ve ifadelerinin ardından CHP harekete geçti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu CHP üyesi hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.
Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 8, 2025
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Kaynak: Haber Merkezi
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