CHP, AKP'li Kadın Üyeye Hakarete Karşı Harekete Geçti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AKP'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

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CHP, AKP'li Kadın Üyeye Hakarete Karşı Harekete Geçti

Kadıköy Belediyesi Meclis toplantısı esnasında, AKP'li kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik hareket ve ifadelerinin ardından CHP harekete geçti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu CHP üyesi hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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