Kadıköy'de 'Büyük Kadın Buluşması'; 9 Kadın Gözaltında

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar İstanbul Kadıköy'de Büyük Kadın Buluşması'nda bir araya geldi. Binlerce kadın polis ablukası altında Kadıköy Rıhtım'a yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınlar yürüyüş esnasında, "Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması" sloganları attı.

9 KADIN GÖZALTINDA

Alana doğru devam eden yürüyüşlerde en az 9 kadın gözaltına alındı. Kadınlar miting alanında, “Gözaltılar serbest bırakılana kadar mücadeleye devam!” sloganları ile gözaltılara tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi