CHP Soru Önergesi Verdi: Uyuşturucu Kullanımında Artış!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde giderek yaygınlaşan ve gençler arasında çok tehlikeli bir bağımlılığa dönüşen uyuşturucu kullanımına dikkat çekti. Gürer fentanilin çok güçlü ve yüksek bağımlılık potansiyeli olan bir sentetik opioid türü olduğunu belirtti.

Büyük bir tehdit oluşturan maddeyle ilgili Gürer, "Tıbbi kullanımda ağrı tedavisi için düşük dozlarda reçeteyle verilen bu madde, yasadışı şekilde üretildiğinde veya yanlış kullanıldığında ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Etkisi morfine kıyasla yaklaşık 50 kat daha güçlü olan fentanil, doz aşımına yol açma riski taşıdığı için özellikle bağımlılık ve ölümlerle gündeme gelmiştir. Sokaklarda satılan uyuşturuculara katıldığı ve halk sağlığı için ciddi biçimde tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NA 5 SORU

Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

1- Türkiye’de son üç yıl içinde fentanil kullanımına bağlı olarak kaydedilen ölüm vakalarının yıllara göre dağılımı nasıldır?

2- Fentanil kullanımına bağlı ölümler en çok hangi yaş gruplarında görülmektedir? Özellikle riskli yaş grupları ve bölgelerle ilgili dağılım nasıldır? Yıllık olarak kayıt altına alınan vaka sayıları nedir?

3- Fentanil kullanımına bağlı olarak hastanelere başvuran hasta sayısı hakkında Bakanlık tarafından toplanan istatistikler mevcut mudur? Özellikle acil servis başvuruları ile ilgili sayısal veriler nelerdir?

4- Fentanil bağımlılığı olan bireylere yönelik Bakanlık bünyesinde hizmet veren kaç adet rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır? Bu merkezlerde yıllık kaç kişi tedavi görmekte ve kaç kişi başarıyla rehabilite edilmektedir?

5- Sağlık Bakanlığı, fentanil kullanımının toplumda yaratabileceği sağlık tehditleri hakkında kamuoyuna yönelik bilgilendirme veya farkındalık kampanyaları yürütmekte midir?” sorularını yöneltti.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN YANIT

Gürer'in sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı Memişoğlu, ülkede uyuşturucuya bağlı ölümlere ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'ndan temin edilebileceğini söyleyerek "Bağımlılık tedavisi; farmakolojik yaklaşımların yanı sıra psikososyal değişkenlere dikkat edilerek uygulanacak geniş kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon programı gerektirmektedir. Ülkemizde bağımlılıkla mücadele kapsamında verilen sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak maddeden arındırma ve kısa psikososyal müdahaleleri içermektedir" ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu, bağımlı bireylerin tedavisinin çok boyutlu ve uzun soluklu ele alındığını söyleyip "Bu sorunların kapsamlı olarak ele alınması için rehabilitasyon programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kişiye ister gönüllü ister yasal zorunluluk olarak başlanan tedavilerde; belirlenen programa uzun süre devam eden ve maddeden uzak kalan kişilerin tedavide kalma süresinin arttığı bilinmektedir" dedi.

142 BAĞIMLILIK ARINDIRMA MERKEZİ VAR

Memişoğlu, yanıtının devamında şunları söyledi:

"Bakanlığımızca bağımlı hastanın ve ailesinin yakından takip edileceği, farmakolojik ve/veya psikososyal tedavileri içeren, maddeden uzak kalmaya devam etmenin yanı sıra kişinin işlevselliğini yeniden kazanmasını ve sosyal açıdan düzelmesini hedefleyen rehabilitasyon hizmeti yataklı ve ayakta olmak üzere iki şekilde planlanmış olup ülkemizde 142 adet bağımlılık arındırma merkezi bulunmaktadır.

Bağımlılıkla mücadele iletişim çalışmaları, 2024-2028 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde yapılmaktadır. İletişim kampanyası hazırlanırken toplumda bağımlılığın önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak ve bireylerin farklı bağımlılık türlerine yönelmelerini önlemek amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım ile aynı zamanda bağımlılık riskine maruz kalmış bireylerde farklı bağımlılık türleri hakkında yeni fikirlerin ortaya çıkmaması da amaçlanmaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi