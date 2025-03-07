Cep Yakan Faturaların 7 Yıllık Acı Karnesi… CHP’li Ömer Fethi Gürer İsyan Etti! ‘Nereden Nereye Türkiye’

Yeni yılın gelmesinin ardından elektrik, doğal gaz, internet faturaları da nasibini aldı. Özellikle son aylarda üst üste gelen zamlar vatandaşın cebini zorlarken, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yüksek fiyatları gündeme taşıdı.

2016 yılının Nisan ayında Niğde’deki iki kişi yaşayan bir hanenin elektrik faturasının 41 lira 60 kuruş olduğunu belirten CHP’li Gürer bu tutarın 2025 Ocak’ta 382 lira 40 kuruşa yükseldiğini söyledi.

Elektrik dışında doğal gaz faturalarının da yüksek olduğuna dikkat çeken Gürer, 2018 Ocak’ta 8.321 TL olan tüketim bedelinin 2025 Ocak’ta 69.490 TL’ye çıktığını ifade etti.

'DOĞAL GAZ GİDERLERİ YÜZDE 833’E YÜKSELDİ'

Gürer, şunları söyledi: Apartmanda daire başına düşen doğalgaz bedeli ise aynı dönemde 232 TL’den 1.950 TL’ye yükselmiş ve yüzde 740,5 oranında artmıştır. Bu artışlar sonucunda, toplam hane başına aidat ve doğalgaz gideri 2018 yılının Ocak ayında 332 TL iken, 2025 yılının Ocak ayında 3.100 TL’ye çıkarak yüzde 833 oranında bir artış göstermiştir.

'İNTERNET ARTIK LÜKS OLDU'

“İnternet gibi dijital hizmetler artık yaşamın vazgeçilmez bir parçası oldu” diyen Gürer, internet hizmetinin artık lüks olduğunu vurguladı.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE BORÇ KESİNTİSİ

Gürer, 2018 yılının Ocak ayında 57 TL olan internet faturasının, 2025 yılında 599 TL’ye yükseldiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsalan Bayraktar’a bir soru önergesi ileten Gürer, borçlar nedeniyle 42.104 meskenin elektriğinin, 126.788 meskenin ise doğalgazının kesildiğini açıkladı.

İktidarın enflasyonla mücadelede yetersiz kaldığını ifade eden Gürer “Türkiye'nin geldiği noktada 'Nereden Nereye Geldi Türkiye' şarkısının sözleri adeta bir özet niteliğinde. Ekonominin her alanındaki bu büyük çöküş, halkın sırtındaki ağır yükü artırmıştır” dedi.

'VATANDAŞLAR NE YAPSIN?'

Emekli, asgari ücretlinin sadece gelirinin üçte birini giderlere ayırmak zorunda kaldığını vurgulayan Gürer şöyle tepki gösterdi: Niğde’de zorunlu hane gideri dahi bu denli katlamışken Büyük şehirlerdeki vatandaşlar ne yapsınlar? Büyük şehirlerde apartmanların aidatları da daha yüksek, buna benzer giderler de daha fazla ve gelirler her yerde aynı. Yaşam o kadar zorlaştı ki, bu iki kişilik bir hanenin Niğde ilindeki giderlerinde açıkça görülüyor…

Kaynak: Haber Merkezi