Kasapta 'Yarım Kelle' Dönemi: İnsanlığımızdan Utandım

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kasaplık yapan Ekrem Olgaç, vatandaşların alım gücünün düşmesinin işlerine olumsuz yansıdığını belirtti. Olgaç, bir müşterisinin parası yetmediği için yarım kelle istediğini anlatarak, “Ben utandım, insanlığımızdan utandım” ifadelerini kullandı.

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Esnaf Ekrem Olgaç, alım gücünün düşmesi nedeniyle et satışlarının düştüğünü, vatandaşların gramla alım yapmaya başladığını ifade etti.

Uzun süre boyunca Ramazan ayında kasaplarda et satışlarının iyi gittiğini, insanların oruçlu olmaları dolayısıyla et, tavuk gibi proteinli gıdaları tercih ettiğini belirten Olgaç, şu anda et satışlarının yok denecek seviyelere gerilediğini belirtti.

Kasapta 'Yarım Kelle' Dönemi: İnsanlığımızdan Utandım - Resim : 1

'100 LİRALIK KIYMA İSTEDİ'

Aynı gün içinde yaşadığı iki garip olaydan da bahseden Olgaç, bir müşterisinin yanında çocuğuyla geldiğini ve “100 liram var” diyerek o fiyat kadar et istediğini belirtti.100 liralık kıymayla yemek yapılamayacağını ifade eden Olgaç, “Ben insanlığımdan utandım” dedi.

YARIM KELLE DÖNEMİ

Daha sonra gelen bir müşterisinin ise yarım kelle istediğini belirten Olgaç, ”Yarım kelle istedi temizlenmiş, paça canı istemiş ramazan dolayısıyla. Utanarak sıkılarak geldi, dedi ki 'Benim gücüm yetmiyor kellenin yarısını alabilir miyim ustam’ dedi. Ben utandım yani insanlığımızdan utandım” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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