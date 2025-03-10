TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Ortak Ev Tuttu: Kiralarını Nasıl Ödüyorlar?

Kılıçlı yemin töreninin ardından ihraç edilen teğmenlerden dördünün ortak ev tuttuğu ortaya çıktı. Herhangi bir geliri olmayan teğmenlerin kirayı ödemekte zorlandığı belirtildi.

Son Güncelleme:
TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Ortak Ev Tuttu: Kiralarını Nasıl Ödüyorlar?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan teğmenlerin bazıları resmi törenin ardından bir araya geldi. Kılıç çatan teğmenler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

Dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde "subaylık yemini" okuyan teğmenlerin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlar siyaset gündemine de bomba gibi düştü. Milli Savunma Bakanlığı disiplinsizlik nedeniyle soruşturma başlattı. Beş teğmen ile üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildi. Karara her kesimden büyük tepki yağarken teğmenler hukuk mücadelesi başlattı.

TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Ortak Ev Tuttu: Kiralarını Nasıl Ödüyorlar? - Resim : 1

EV TUTTULAR

İhraç edilen teğmenlerin bundan sonra ne yapacağı merak edilirken ortak ev tuttukları ortaya çıktı.

Sözcü'den Saygı Öztürk köşe yazısında, dönem birincisi Ebru Eroğlu hariç dördünün davayı takip etmek için ortak ev tuttuklarını yazdı.

'KİRALARINI ÖDEMEKTE ZORLANIYORLAR'

Teğmenlerin bir gelirleri olmadığı için kira ve ev masraflarını ödemekte zorlandığı da belirtildi.

Saygı Öztürk'ün köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Teğmenler, davalarını takip etmek için birlikte ev tuttular. Ancak bir gelirleri olmadığı için 33 bin lira tutan kira ve evin yakıt ve aidatlarını ödemeleri de zor oluyor. Bir iş insanı onların bu durumunu öğrendiğinde yardımcı olmak istedi. Ancak, onlar buna pek yanaşmadı. İş insanı, 'Benim babam da eski Harbiyeli' deyince aralarında bir sıcaklık oldu. Utana-sıkıla bu desteği kabul ettiklerini öğrendim."

İhraç Edilen Teğmenlerin Sorgusunda 'İtiraf Et' Baskısı: 'Ebru Teğmen Söyledi Sen de Söyle'İhraç Edilen Teğmenlerin Sorgusunda 'İtiraf Et' Baskısı: 'Ebru Teğmen Söyledi Sen de Söyle'Güncel

Yankı Bağcıoğlu'ndan MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya 'Teğmenler' TepkisiYankı Bağcıoğlu'ndan MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya 'Teğmenler' TepkisiGüncel

Kaynak: Sözcü

Etiketler
teğmenler MSB Milli Savunma Bakanlığı
Son Güncelleme:
Kimyasal Temizlik Ürünlerine Para Harcamayın: Eviniz Bu Doğal Yöntemlerle Mis Gibi Kokacak! Kimyasal Temizlik Ürünlerine Para Harcamayın: Eviniz Bu Doğal Yöntemlerle Mis Gibi Kokacak!
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var
Kabartma Tozu Hamur İşinden Çok Daha Fazlası! Evi, Kıyafetleri ve Halıları Resmen Baştan Aşağı Yeniliyor Kabartma Tozu Hamur İşinden Çok Daha Fazlası! Evi ve Kıyafetleri Resmen Baştan Aşağı Yeniliyor
DEM Heyetinin 2. Siyasi Parti Turu Bugün Başlıyor: İlk Ziyaret CHP'ye DEM Heyetinin 2. Siyasi Parti Turu Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Bayram İkramiyesinde Sona Gelindi! Kritik Saate Geri Sayım: Emekliye 3 Ayda 3 Ödeme Birden Bayram İkramiyesinde Sona Gelindi! Emekliye 3 Ayda 3 Ödeme Birden
Bolu'daki Hastanenin Mimarından Korkutan İtiraf: Bu Yapı İnsanları Öldürür Bolu'daki Hastanenin Mimarından Korkutan İtiraf: Bu Yapı İnsanları Öldürür
Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti! Yeni Başbakan Carney, Trump'a Resti Çekti Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti
İş Yerinde Korkunç Mobbing! Ece Gürel'in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı Ece Gürel'in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı
CHP Eski Lideri Deniz Baykal'a Kaset Kumpasında Yeni Gelişme CHP Eski Lideri Deniz Baykal'a Kaset Kumpasında Yeni Gelişme