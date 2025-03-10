TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Ortak Ev Tuttu: Kiralarını Nasıl Ödüyorlar?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan teğmenlerin bazıları resmi törenin ardından bir araya geldi. Kılıç çatan teğmenler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

Dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde "subaylık yemini" okuyan teğmenlerin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlar siyaset gündemine de bomba gibi düştü. Milli Savunma Bakanlığı disiplinsizlik nedeniyle soruşturma başlattı. Beş teğmen ile üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildi. Karara her kesimden büyük tepki yağarken teğmenler hukuk mücadelesi başlattı.

EV TUTTULAR

İhraç edilen teğmenlerin bundan sonra ne yapacağı merak edilirken ortak ev tuttukları ortaya çıktı.

Sözcü'den Saygı Öztürk köşe yazısında, dönem birincisi Ebru Eroğlu hariç dördünün davayı takip etmek için ortak ev tuttuklarını yazdı.

'KİRALARINI ÖDEMEKTE ZORLANIYORLAR'

Teğmenlerin bir gelirleri olmadığı için kira ve ev masraflarını ödemekte zorlandığı da belirtildi.

Saygı Öztürk'ün köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Teğmenler, davalarını takip etmek için birlikte ev tuttular. Ancak bir gelirleri olmadığı için 33 bin lira tutan kira ve evin yakıt ve aidatlarını ödemeleri de zor oluyor. Bir iş insanı onların bu durumunu öğrendiğinde yardımcı olmak istedi. Ancak, onlar buna pek yanaşmadı. İş insanı, 'Benim babam da eski Harbiyeli' deyince aralarında bir sıcaklık oldu. Utana-sıkıla bu desteği kabul ettiklerini öğrendim."

Kaynak: Sözcü