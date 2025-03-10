Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin kongresine paralel olarak kabinede değişiklik yapacağı iddia ediliyordu. Kulislere göre kabinede beklenen değişim nisan veya haziran ayında gerçekleşecek. Listede ise 3 bakanın ismi var. İşte detaylar...
AKP 8. Olağan Büyük Kongresi geçtiğimiz günlerde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede büyük bir coşku hakimdi. Salonun hınca hınç dolu olduğu kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı seçildi.
Partinin en geniş karar alma organı Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yarısı da kongrede değişti. Kongre ile paralel olarak Kabine değişikliğinin de yaşanacağı günler öncesinde kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.
Ancak bu iddialar gerçekleşmedi. Kulislerde, kabine değişikliğinin nisan veya haziran aylarına kaldığı konuşuluyor.
Nefes'ten Nuray Babacan'ın yazısına göre, son günlerde kabine değişikliğinin tamamen kaldığını, en fazla 3 bakanla sınırlı olacağını iddia edenler var.
Nuray Babacan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:
"Büyük kongredeki değişim konusunda hayal kırıklığına uğrayan, parti MKYK’sına alınan isimler konusunda rahatsız olan partililer, kabine değişikliğinden de umudunu yitirmiş gibi. Olsa bile başarı, liyakat, yetenek gibi konularda mesaj vermeyeceği düşünülüyor."
Kaynak: Nefes Gazetesi