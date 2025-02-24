Kabine Toplantısı Sona Erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kabine toplantısı, üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ve Suriye’deki son gelişmelerin ele alındı.
Öte yandan Gazze’deki son durumun da Kabinenin gündeminde yer aldı.
‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ilişkin önümüzdeki günlerde atılacak adımların da yine gündeme gelmesi beklenen konular arasında yer aldı.
Kaynak: İHA
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