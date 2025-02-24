Kabine Toplantısı Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Kabine Toplantısı Sona Erdi

Kabine toplantısı, üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ve Suriye’deki son gelişmelerin ele alındı.

Öte yandan Gazze’deki son durumun da Kabinenin gündeminde yer aldı.

‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ilişkin önümüzdeki günlerde atılacak adımların da yine gündeme gelmesi beklenen konular arasında yer aldı.

Kabine Büyük Kongrenin Ardından İlk Kez Toplanıyor: İşte masadaki konular...Kabine Büyük Kongrenin Ardından İlk Kez Toplanıyor: İşte masadaki konular...Siyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
Kabine
Son Güncelleme:
iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu iPhone 16e'deki E Harfi Ne Anlama Geliyor? Sebebi Belli Oldu
Faciadan Dönüldü: Freni Patlayan Mikser Son Anda Durdu Faciadan Dönüldü: Freni Patlayan Mikser Son Anda Durdu
İstanbul'daki 153 Yıllık Hastane Sessiz Sedasız Kapatıldı! Bir Devir Sona Erdi İstanbul'daki 153 Yıllık Hastane Sessiz Sedasız Kapatıldı! Bir Devir Sona Erdi
Park Halindeki Otomobil Küle Döndü Park Halindeki Otomobil Küle Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak Derbi Tahmini: Sonuca Kesin Gözüyle Bakıyor Ahmet Çakar Derbiyi Kazanacak Takımı Açıkladı
Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?
İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek