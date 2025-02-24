Faciadan Dönüldü: Freni Patlayan Mikser Son Anda Durdu

Adıyaman'da yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Freni patlayan mikser sürücünün son hamlesiyle devrilmekten kurtuldu.

Faciadan Dönüldü: Freni Patlayan Mikser Son Anda Durdu

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Tepecik Köyü yakınlarında korku dolu anlar yaşandı. Beton mikserinin freni aniden boşaldı, araç kontrolden çıkarak hızla ilerlemeye başladı.

Direksiyon başındaki C.B., soğukkanlılığını koruyarak facianın önüne geçmek için büyük çaba sarf etti. Mikserin sol ön tekeri yoldan çıkıp şarampole yöneldiği anda sürücü, son bir hamleyle imdat kolunu çekti.

Faciadan Dönüldü: Freni Patlayan Mikser Son Anda Durdu - Resim : 1

Bu kritik hamle sayesinde araç devrilmekten son anda kurtuldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, freni tutmayan mikser ekiplerin çalışmasıyla bölgeden kaldırıldı.

Bir felakete ramak kala alınan bu ani karar, büyük bir faciayı önledi.

Faciadan Dönüldü: Freni Patlayan Mikser Son Anda Durdu - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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