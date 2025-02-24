Yemek Yaparken Dehşeti Yaşadı, Parmağı Blendere Sıkıştı!

Yalova'da yaşayan 30 yaşındaki Aslı Küçük, yemek yapmak için kullandığı blenderin ucundaki metal aparat çıkınca, takmak istedi. Makineyi fişte unutan Küçük, facianın eşiğinden döndü.

Makinenin aparatını takmak isterken yanlışlıkla blenderin çalıştırma tuşuna basan Küçük, sol elinin başparmağını makine ile ucundaki metal aparatın arasında sıkıştırdı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Talihsiz kadın, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük’ün parmağı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin birlikte yürüttüğü cerrahi müdahale ile kurtarıldı. Küçük'ün parmağına 4 dikiş atıldı.

Kaynak: İHA